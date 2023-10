Nächste Unterstützungen:

15.324-15.372

15.276/15.283

15.202-15.228

Nächste Widerstände:

15.456

15.516

15.547-15.592

Das Kursgeschehen der letzten beiden Handelstage kann bislang noch als bloßer Pullback an die zuvor nach unten verlassene monatelange Stauzone gewertet werden. Das kurz- bis mittelfristige Chartbild favorisiert daher noch die Bären. Allerdings beginnt nun die saisonal bullishste Börsenphase und auch die Sentimentindikatoren liefern für das mittelfristige Zeitfenster Rückenwind. Preisliche Bestätigungen für eine Rückkehr der Bullen bleiben abzuwarten. Die am Freitag geformte Tageskerze mit ausgeprägtem oberem Schatten signalisiert Angebotsüberhang am erreichten Widerstandsbereich. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 15.456 Punkten, 15.516 Punkten und 15.547-15.592 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde ein erstes Warnsignal für die Bären darstellen. Nächste Unterstützungen liegen bei 15.324-15.372 Punkten, 15.276/15.283 Punkten, 15.202-15.228 Punkten und 15.139 Punkten. Darunter entstünde ein bearishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.104 Punkten, 14.982/14.985 Punkten, 14.947 Punkten, 14.882/14.901 Punkten und 14.793/14.810 Punkten.