Der Silberpreis hatte im September 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 17,54 USD verzeichnet und hiervon ausgehend einen Aufwärtstrend etablieren können. Im Mai markierte er ein Jahreshoch bei 26,12 USD und ging in den Korrekturmodus über. In den vergangenen Wochen trübte sich das Chartbild deutlicher ein. Das Edelmetall rutschte unter die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200, 100 und 50 Tage und konnte dieses Widerstandsbündel im Rahmen eines Pullbacks nicht überwinden. Zuletzt erfolgte ein Death-Cross (bearishes Kreuzen des SMA 50 mit dem SMA 200) und die Notierung verletzte das wichtige Supportcluster bestehend aus den Tiefpunkten vom Juni, August und September sowie der Aufwärtstrendlinie vom Tief im September 2022. Im heutigen asiatischen Handel verbuchte sie ein 7-Monats-Tief bei 20,67 USD. In der kurzen Frist erscheint mit Blick auf die überverkauften markttechnischen Indikatoren eine technische Erholung in Richtung 22,00-22,50 USD vorstellbar. Zu einer nennenswerten Aufhellung der mittelfristigen Ausgangslage wäre jedoch ein Anstieg über die Hürde bei aktuell 23,28-23,76 USD erforderlich. Saisonal gestaltet sich die Situation bis Anfang Dezember bearish. Als mögliche nächste Ziel- und Unterstützungszone fungiert der Bereich 19,88-20,18 USD. Deren nachhaltige Unterschreitung würde mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 17,54-18,85 USD mit sich bringen.