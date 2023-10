Die Puma-Aktie (WKN: 696960) hatte eine zyklische Hausse durchlaufen, die die Notierung vom Corona-Crash-Tief bei 40,00 EUR im März 2020 bis auf ein im November 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 115,40 EUR beförderte. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder und schickten sie bis auf ein am 4. November 2022 gesehenes 2-Jahres-Tief bei 41,31 EUR. Das Kursgeschehen seither kann als Versuch einer übergeordneten Bodenbildung gewertet werden. Zum erfolgreichen Abschluss eines solchen Bodens bedarf es der nachhaltigen Überwindung des Erholungshochs vom Februar dieses Jahres bei 67,34 EUR. Im Erfolgsfall würden potenzielle nächste Ziele bei 70,88 EUR, 73,52/74,72 EUR, 76,92-80,00 EUR und 83,43/85,44 EUR in den Fokus rücken. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild ging der Wert ausgehend vom im August bei 65,98 EUR gesehenen Rallyhoch in eine dreiwellige Korrektur des im Mai initiierten Aufschwungs über und testete das 50%-Retracement erfolgreich. Am 29. September erfolgte ein von hohem Volumen begleiteter Kurssprung bis in den Dunstkreis der korrektiven Abwärtstrendlinie. Seither konsolidiert der Anteilsschein diesen Aufwärtsimpuls in einer engen Range seitwärts. Im charttechnischen Fokus steht nun die Widerstandszone bei aktuell 60,02-61,23 EUR. Ein dynamischer Anstieg darüber per Tagesschluss würde ein erstes prozyklisches Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit Zielrichtung 65,98/67,34 EUR liefern. Bestätigt würde dieses bullishe Szenario mit einem Break über 63,20 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über kritischen Kurzfrist-Support bei 56,38/56,72 EUR. Ein Tagesschluss darunter sowie ein Intraday-Rutsch unter 54,90/54,98 EUR würden eine mögliche Ausdehnung der Korrektur nahelegen. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 50,61-52,28 EUR.