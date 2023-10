Der deutsche Aktienmarkt profitierte zur Wochenmitte von deutlich fallenden Ölpreisen und zurückkommenden Anleiherenditen. Der DAX konnte sich nach anfänglicher Schwäche stabilisieren und schloss 0,10 Prozent fester bei 15.100 Punkten. Der TecDAX kletterte um 0,66 Prozent. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,06 Prozent nach unten. In den drei Indizes gab es 47 Gewinner und eben so viele Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 59 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+3,56%), Versorger (+0,66%) und Medien (+0,63%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-0,37%), Industrieaktien (-0,37%) und Banken (-0,36%). Infineon vollzog an der DAX-Spitze einen Kurssprung um 3,95 Prozent. Der Konzern hatte sich im Rahmen ein Telefonkonferenz optimistisch zur Autosparte geäußert. Die Umsätze in diesem Segment dürften demnach im Geschäftsjahr 2024 dank des starken Wachstums im Bereich Elektromobilität und eines Gewinnes an Marktanteilen bei Mikrocontrollern im niedrigen zweistelligen Bereich zulegen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,39 Prozent fester bei 33.130 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,45 Prozent nach oben auf 14.776 Zähler. 59 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 54 Prozent. Elf neuen 52-Wochen-Hochs standen 265 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,36 Prozent höher bei 1,0504 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Dekadenhochs acht Basispunkte ab auf 4,73 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,28 Prozent auf 1.836 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI brach um 5,37 Prozent auf 84,44 USD ein. Hier belastete eine schwache Nachfrage nach Benzin.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,32 Prozent fester bei 154,35 Punkten, der stärkste Kursanstieg seit 5 Wochen. Besonders kräftige Kursgewinne waren in Japan und Taiwan zu beobachten. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.136) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Handelsbilanz und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Gerresheimer. Die Aktie von SMA Solar haussierte gestern nachbörslich um rund 19 Prozent nachdem das Unternehmen deutlich besser als erwartete Quartalszahlen präsentiert hatte.