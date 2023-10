Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Ausschläge in den Indizes am Donnerstag im Vorfeld der heute anstehenden US-Arbeitsmarktdaten in Grenzen. Nach der Vortageserholung vom Mehrmonatstief ging der DAX in den Konsolidierungsmodus über und schloss 0,20 Prozent tiefer bei 15.070 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,43 respektive 0,21 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es jeweils 47 Gewinner und Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 59 Prozent. Stärkste Sektoren waren Medien (+1,59%) und Transport (+1,13%). Am schwächsten präsentierten sich Konsumwerte (-2,07%) und Technologietitel (-1,33%). Henkel belegte nachrichtenlos die DAX-Spitze mit einem Plus von 1,94 Prozent. Das Schlusslicht im Leitindex bildete adidas mit einem Minus von 3,69 Prozent. Hier belastete ein Kursrutsch beim im MDAX notierten Konkurrenten Puma (-11,45%). Die Puma-Aktie litt unter kursierenden Gerüchten, dass das Unternehmen versuche, die bislang optimistischen Analystenerwartungen nach unten zu bringen. Im Tagesverlauf bestätigte das Management jedoch den Ausblick für das laufende Jahr. Starke Quartalszahlen beförderten die Aktie von Redcare Pharmacy (+11,79%) auf die Spitzenposition im MDAX. Charttechnisch übersprang der Wert seine gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 50 Tage sowie die Abwärtstrendlinie vom am 1. August verzeichneten 2-Jahres-Hoch. Ebenfalls nach Zahlen im Blick standen CTS Eventim (+6,95%) und Gerresheimer (-2,84%).

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,03 Prozent tiefer bei 33.120 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,28 Prozent auf 14.736 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.292 Gewinner und 1.577 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Es gab zehn neue 52-Wochen-Hochs und 221 Tiefs. Der US-Dollar tendierte den zweiten Tag in Folge schwächer. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,43 Prozent auf 1,0550 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 4,72 Prozent nach. Gold handelte an der Comex kaum bewegt bei 1.834 USD. WTI-Öl setzte seine dynamische Abwärtskorrektur mit einem Minus von 2,13 Prozent auf 82,43 USD fort.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,53 Prozent fester bei 154,195 Punkten. Besonders deutlich nach oben tendierte der Hang Seng Index (+1,51%) in Hongkong. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,17 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.118) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die Daten zum deutschen Auftragseingang und die US-Arbeitsmarktdaten. Im Umfeld der letztgenannten Veröffentlichung um 14.30 Uhr ist mit deutlichen Ausschlägen in allen Assetklassen zu rechnen.