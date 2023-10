Nächste Unterstützungen:

15.047

14.905-14.985

14.882

Nächste Widerstände:

15.139-15.175

15.258/15.274

15.322/15.331

Die technische Ausgangslage hat sich durch das Kursgeschehen nicht verändert. Der Index versucht sich nach dem Erreichen eines mittelfristig relevanten Ziel- und Unterstützungsbereichs zu stabilisieren. Stützende Faktoren sind das Sentiment und die Saisonalität. Mit Blick auf das ganz kurzfristige Bild würde ein Anstieg über die aktuelle Barriere bei 15.139-15.175 Punkten für weitere Kursavancen in Richtung zunächst 15.258/15.274 Punkte sprechen. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Erholung in Richtung 15.322/15.331 Punkte und eventuell 15.414/15.456 Punkte sowie 15.500-15.533 Punkte möglich. Mit einem signifikanten Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.047 Punkten wäre ein möglicher Abschwung in Richtung zunächst 14.905-14.985 Punkte zu favorisieren. Darunter käme es zu einer weiteren Eintrübung der technischen Ausgangslage mit nächsten potenziellen Zielen bei 14.882 Punkten, 14.810 Punkten, 14.665 Punkten und 14.458 Punkten.