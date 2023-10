Der Euro-Bund-Future befindet sich nach einer langfristigen Top-Bildung unterhalb des im Jahr 2020 markierten Rekordhochs in einem Bärenmarkt. In der vergangenen Woche verzeichnete er ein Dekadentief bei 126,62 Punkten. Darüber konnte er sich stabilisieren und im gestrigen Handel schließlich mit einer langen bullishen Kerze die steile mehrwöchige Abwärtstrendlinie knacken. Der Kontrakt befindet sich damit im Erholungsmodus. Mit Blick auf das zuletzt extrem pessimistische Anlegersentiment erscheint eine zeitliche und preisliche Ausdehnung der Erholungsbewegung plausibel. Ganz kurzfristig würde eine Verschnaufpause am aktuellen Widerstandsbereich bei 129,45/129,50 Punkten nicht überraschen. Potenzielle nächste Auffangbereiche liegen bei 128,98 Punkten und 128,17/128,28 Punkten. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterboten wird, könnte sich der laufende Aufschwung zeitnah in Richtung 129,99-130,19 Punkte und eventuell 130,59-130,79 Punkte ausdehnen. Zu einer Aufhellung auch der mittelfristigen Ausgangslage müssten die Bullen die Notierung über die weiteren massiven Barrieren bei 131,49-131,92 Punkten und vor allem 133,36-133,87 Punkten befördern. Ein Rutsch unter die Marke von 128,17 Punkten würde derweil zunächst für einen neuerlichen Test des Verlaufstiefs bei 126,62 Punkten mit Zwischenetappe 127,21 Punkte sprechen.