Der deutsche Aktienmarkt wurde zum Wochenstart von der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und damit einhergehenden steigenden Öl- und Gaspreisen belastet. Der überraschende erste Anstieg im Sentix-Konjunkturindex seit einem halben Jahr im Oktober konnte keine Käufer anlocken. Die deutsche Industrieproduktion sank im August in etwa wie von Analysten erwartet um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der DAX schloss in dieser Gemengelage 0,67 Prozent tiefer bei 15.128 Punkten. MDAX und TecDAX sanken um 0,68 respektive 0,84 Prozent. In den drei Indizes gab es 27 Gewinner und 70 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Stärkste Sektoren waren Versorger (+1,23%), Konsum (+1,22%) und Telekommunikation (+1,10%). Am deutlichsten südwärts tendierten Technologiewerte (-2,13%), Transportwerte (-1,94%) und Chemietitel (-1,32%). Aktien der Rüstungshersteller Rheinmetall (+7,14%) und Hensoldt (+10,64%) waren gesucht. Vitesco Technologies (+20,97%) haussierte nach einem Übernahmeangebot durch Schaeffler (+3,58%). Beflügelt von einem positiven Analystenkommentar sprang adidas (+4,31%) deutlich nach oben. Lufthansa (-4,28%) litt wie die anderen Aktien aus der Luftfahrtbranche unter der Situation im Nahen Osten und steigenden Kerosinpreisen.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,59 Prozent nach oben auf 33.605 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,49 Prozent auf 15.047 Punkte. 66 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. 28 neuen 52-Wochen-Hochs standen 99 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent tiefer bei 1,0568 USD. Gold profitierte von seinem Nimbus als sicherer Hafen und verteuerte sich an der Comex um 1,70 Prozent auf 1.877 USD. Der Preis für WTI-Öl sprang um 4,31 Prozent nach oben auf 86,36 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,25 Prozent fester bei 156,87 Punkten. Überdurchschnittliche Zugewinne verbuchten Energiewerte. Der japanische Nikkei 225 zog nach dem Feiertag um 2,51 Prozent an. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.241) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den aktualisierten Weltwirtschaftsausblick des IWF. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von PepsiCo, LVMH und About You Holding. BMW steht mit Absatzzahlen zum dritten Quartal im Fokus.