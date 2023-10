Nächste Unterstützungen:

15.078-15.088

15.034

14.948

Nächste Widerstände:

15.201

15.231-15.260

15.299

Der Erholungstrend bleibt in seinem Bestand ungefährdet, solange der aktuelle Support bei 15.078-15.088 Punkten nicht per Stundenschluss oder das Reaktionstief bei 15.034 Punkten intraday unterboten werden. Als potenzielle Ziel- und Widerstandszone fungiert der Bereich 15.231-15.260 Punkte. Kann der Index diese Hürde per Stundenschluss überwinden, würde weiteres deutliches Erholungspotenzial signalisiert. Mögliche nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 15.299 Punkte, 15.331 Punkte, 15.382-15.400 Punkte und 15.456-15.516 Punkte. Unterhalb von 15.078 Punkten beziehungsweise 15.034 Punkten wäre hingegen zunächst ein neuerlicher Test des Verlaufstiefs bei 14.948 Punkten zu favorisieren.