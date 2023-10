Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte unterhalb des im Februar 2021 bei 249,00 EUR markierten Rekordhochs eine große Kopf-Schulter-Umkehrformation ausgebildet und mit dem Rutsch unter den Support bei rund 118 EUR im Dezember 2021 komplettiert. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung zurück bis auf das Corona-Crash-Tief vom März 2020. Ausgehend vom dort am 3. November vergangenen Jahres bei 36,51 EUR verzeichneten Tief konnte der Wert einen Boden ausbilden und einen dynamischen Aufwärtstrend etablieren. Bezogen auf die Performance im Jahresvergleich weist der Anteilsschein die höchste relative Stärke im HDAX auf. Zuletzt korrigierte er diese Rally nach dem Erreichen des 38,2%-Fibonacci-Retracements im Rahmen eines dreiwelligen Rücksetzers. Das Kursgeschehen oberhalb des Korrekturtiefs bei 93,22 EUR trägt bullishe Züge. Das Papier konnte die korrektive Abwärtstrendlinie vom August-Hoch per Aufwärtslücke und begleitet von hohem Volumen überwinden. Der mehrwöchige Abwärtstrend wurde gebrochen und der Kurs befindet sich oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Im Fokus steht nun die nächste Ziel- und Widerstandsregion 117,70-121,50 EUR. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde den primären Aufwärtstrend bestätigen und potenzielle nächste Hürden bei 128,00 EUR und 140,40/142,76 EUR in den Blick rücken. Mögliche nächste Auffangbereiche für den Fall eines Pullbacks liegen derzeit bei 107,50 EUR, 105,12 EUR und 100,74-103,30 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss verletzt wird, bleiben die Bullen im Vorteil. Darunter entstünden hingegen unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 96,36 EUR, 93,22 EUR und 85,98-90,30 EUR.