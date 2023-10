Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Dienstag von nachlassenden Zinssorgen und dehnte seine Erholungsrally aus. Daneben schürte ein Medienbericht Spekulationen um ein mögliches neues Konjunkturpaket in China. Die geopolitischen Risiken mit Blick auf eine mögliche weitere Eskalation des militärischen Konflikts zwischen Israel und der Hamas traten in den Hintergrund. Der DAX schloss 1,95 Prozent fester bei 15.424 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 2,24 und 2,33 Prozent. In den drei Indizes gab es 89 Gewinner und neun Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am stärksten präsentierten sich die Sektoren Einzelhandel (+3,89%), Versorger (+2,83%) und Chemie (+2,80%). Die DAX-Spitze belegte Zalando mit einem Plus von 4,62 Prozent. Hier stützten Analystenkommentare von RBC und Stifel.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,40 Prozent fester bei 33.739 Punkten aus dem Handel. Im Tagesverlauf scheiterte er jedoch an der Überwindung seiner 200-Tage-Linie bei aktuell 33.816 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,56 Prozent auf 15.132 Zähler an und überquerte damit seine 50-Tage-Linie. 72 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. 52 neuen 52-Wochen-Hochs standen 27 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar zeigte Schwäche. Der Dollar-Index verzeichnete ein 2-Wochen-Tief und brach seine mehrmonatige Aufwärtstrendlinie. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,38 Prozent höher bei 1,0606 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zwölf Basispunkte auf 4,66 Prozent ab. WTI-Öl verbilligte sich um 0,67 Prozent auf 85,80 USD. Gold handelte an der Comex 0,50 Prozent fester bei 1.874 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,97 Prozent fester bei 158,27 Punkten. Besonders deutliche Aufschläge waren beim koreanischen Kospi und beim Hang Seng Index in Hongkong zu beobachten. Samsung Electronics (+3,16%) konnte die Markterwartungen beim Gewinn übertreffen. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.383) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Erzeugerpreisdaten aus den USA sowie auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Cropenergies. Impulse könnten sich für Symrise von einem Kapitalmarkttag ergeben.