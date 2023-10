Nächste Unterstützungen:

15.400

15.332

15.231-15.249

Nächste Widerstände:

15.456-15.516

15.565-15.592

15.621-15.650

Damit befindet sich die nächste bedeutende Ziel- und Widerstandszone bei 15.456-15.516 Punkten bereits in unmittelbarer Rufweite. Deren nachhaltige Überwindung per Stundenschluss würde eine weitere Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung 15.565-15.592 Punkte und 15.621-15.650 Punkte nahelegen. Spätestens dort sollte der Aufschwung zumindest temporär ins Stocken geraten. Mit Blick auf die Situation in den Marktbreiteindikatoren kam es gestern zu einer Aufhellung der Situation. Sentiment und Saisonalität bleiben unterstützend für eine mittelfristig bullishe Perspektive. Der preisliche Abwärtstrend vom Juli-Hoch bleibt jedoch intakt. Er würde erst oberhalb von 16.060 Punkten gebrochen. Die mehrwöchige korrektive Abwärtstrendlinie verläuft aktuell im Stundenchart bei 15.708 Punkten. Unterstützt ist die Notierung derzeit als Nächstes bei 15.400 Punkten und 15.332 Punkten. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung 15.231-15.249 Punkten einzuplanen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden erst unterhalb von 15.201 Punkten und 15.078-15.121 Punkten.