Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) war vom im Januar 2020 bei 289,30 EUR markierten Rekordhoch bis auf ein Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 97,76 EUR eingebrochen. Der dort gestartete Aufwärtstrend beförderte sie bis auf im April dieses Jahres gesehene 245,10 EUR. Darunter kam es zur Ausbildung einer mehrmonatigen Kopf-Schulter-Umkehrformation, deren negative Implikation am 25. Juli mit dem Rutsch unter die entsprechende Nackenlinie sowie zugleich 200-Tage-Linie bestätigt wurde. Der nachfolgende Kurseinbruch drückte die Notierung bis auf im September verbuchte 158,20 EUR. Die extrem überverkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren und die erreichte Supportzone triggerten eine schwungvolle Erholungsrally bis auf 174,35 EUR, gefolgt von einem Rücksetzer an das 76,4%-Fibonacci-Retracement. Nach einer bullishen Doji-Kerze auf diesem Support am 6. Oktober orientiert sich der Anteilsschein aktuell wieder nordwärts. Die Wellenstruktur und das kurzfristige Momentum favorisieren eine zweite Erholungswelle. Dieses Szenario würde mit Schlusskursen oberhalb von 172,08 EUR und 174,35 EUR bestätigt. Als potenzielle Erholungsziele fungieren die Bereiche 177,65-180,89 EUR sowie 187,90-191,40 EUR. Der übergeordnete Abwärtstrend würde hierdurch nicht in seinem Bestand gefährdet. Unterstützt ist die Aktie derzeit bei 167,02 EUR und 162,10 EUR. Darunter würde das Erholungsszenario negiert mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 158,20 EUR und 154,55-156,20 EUR.