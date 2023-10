Der deutsche Aktienmarkt blieb zur Wochenmitte zumindest mit Blick auf den Leitindex im Erholungsmodus, legte jedoch dabei eine ruhigere Gangart ein. Stützend wirkten stark fallende Renditen an den Anleihemärkten. Der DAX schloss 0,24 Prozent fester bei 15.460 Punkten. MDAX und TecDAX verloren derweil 1,29 respektive 0,29 Prozent. In den drei Indizes gab es 43 Kursgewinner und 53 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. Stärkste Sektoren waren Industrie (+0,69%) und Versicherungen (+0,59%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Pharma & HealthCare (-1,82%) und Einzelhandel (-1,07%). Im nachrichtlichen Fokus stand die Meldung, dass das von der dänischen Novo Nordisk entwickelte Diabetesmittel Ozempic den Dialyseeintritt bei Patienten mit Nierenerkrankungen verzögern kann. Dies führte zu einem Kurseinbruch von 17,45 Prozent beim im MDAX notierten Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) sowie einen Rücksetzer von 7,84 Prozent bei der im DAX gelisteten Mutter Fresenius SE.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,19 Prozent höher bei 33.805 Punkten und damit 14 Punkte unterhalb seiner im Tagesverlauf getesteten 200-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,72 Prozent auf 15.241 Zähler hinzu. An der NYSE gab es 1.759 Kursgewinner und 1.114 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 55 Prozent. Es gab 35 neue 52-Wochen-Hochs und 52 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent fester bei 1,0619 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um acht Basispunkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 4,58 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,64 Prozent auf 1.887 USD. WTI-Öl verbilligte sich hingegen um 2,88 Prozent auf 83,49 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,09 Prozent fester bei 159,65 Punkten und verzeichnete damit den sechsten Plustag in Folge. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Hang Seng Index (+1,89%) in Hongkong und beim japanischen Nikkei 225 (+1,62%) zu beobachten. Der chinesische CSI 300 notierte 0,97 Prozent fester nach Meldungen, wonach der Staatsfonds Aktien mehrerer heimischer Großbanken erworben hat. Gegen den Trend zeigten Energiewerte Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,27 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.538) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Verbraucherpreisen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Südzucker, Easyjet und Walgreens Boots Alliance. Für die Entwicklung am Ölmarkt sind die Monatsberichte von OPEC und IEA sowie die wöchentlichen Öl-Lagerbestandsdaten aus den USA relevant.