Nächste Unterstützungen:

15.431/15.451

15.379/15.400

15.332

Nächste Widerstände:

15.487/15.516

15.565-15.592

15.621-15.643

Der Erholungstrend vom am 4. Oktober bei 14.948 Punkten verzeichneten Korrekturtief bleibt intakt, verliert jedoch aktuell an Schwungkraft. An der technischen Ausgangslage ergeben sich gegenüber dem Vortag keine Veränderungen. Die nächste Ziel- und Widerstandszone lautet 15.487/15.516 Punkte. Deren nachhaltige Überwindung per Stundenschluss würde eine weitere Ausdehnung der Rally in Richtung 15.565-15.592 Punkte und 15.621-15.650 Punkte ermöglichen. Spätestens dort sollte der Aufschwung zumindest temporär ins Stocken geraten. Unter anderem befinden sich dort derzeit die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage. Die korrektive mittelfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch verläuft aktuell bei 15.692 Punkten. Unterstützt ist der Kurs heute als Nächstes bei 15.431/15.451 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde einen deutlicheren Rücksetzer im Erholungstrend nahelegen mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 15.379/14.400 Punkten, 15.332 Punkten, 15.313 Punkten und 15.201-15.260 Punkten.