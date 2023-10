Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) bewegt sich ausgehend vom im März 2020 bei 6,01 EUR verzeichneten zyklischen Tief in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen hatte sie unterhalb des am 24. August bei 37,20 EUR markierten Dekadenhochs eine mehrwöchige Stauzone ausgebildet und im September nach unten verlassen. Im Rahmen des korrektiven Abwärtstrends verletzte das Papier zuletzt die obere Begrenzung der am 27. Juli nach oben aufgelösten mehrmonatigen Trading-Range bei 32,21 EUR sowie den Gap-Support bei 31,57 EUR. Aktuell wird das Supportcluster bei 30,00-30,80 EUR getestet, wo sich unter anderem die steigende 200-Tage-Linie befindet. Eine Stabilisierung oder technische Gegenbewegung in Richtung 32,21 EUR oder 32,65-33,47 EUR erscheint mit Blick auf die Bedeutung des Supports sowie die überverkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren plausibel. Zur Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes im Sinne einer möglichen Beendigung der laufenden Korrekturphase wäre ein nachhaltiger Anstieg über die Zone 34,15-36,50 EUR per Tagesschluss erforderlich. Unterhalb von 30,00 EUR wäre hingegen eine unmittelbare Fortsetzung des Abschwungs in Richtung 29,00-29,29 EUR und aktuell 28,09 EUR (primäre Aufwärtstrendlinie) zu favorisieren. Das Unternehmen wird am 26. Oktober seine Quartalszahlen vorlegen.