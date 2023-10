Nächste Unterstützungen:

15.400/15.413

15.332

15.269

Nächste Widerstände:

15.440

15.575-15.635

15.675

Der Erholungstrend vom am 4. Oktober bei 14.948 Punkten verzeichneten Korrekturtief ist ebenso intakt wie der übergeordnete Abwärtstrend vom im Juli verbuchten Rekordhoch. Der Index befindet sich knapp unterhalb bedeutender Widerstände. Deren nachhaltige Herausnahme würde ein erstes preisliches Indiz für ein mögliches Ende der Korrekturphase liefern. Entsprechende Signale bleiben abzuwarten. Im heutigen Handel ist eine unmittelbare Fortsetzung des gestrigen Abschwungs zu favorisieren, solange keine Rückeroberung des aktuellen Widerstands bei 15.440 Punkten per Stundenschluss gelingt. Nächste Unterstützungen und potenzielle Ziele liegen bei 15.400/15.413 Punkten, 15.332 Punkten und 15.269 Punkten. Ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Abschwungs entstünde mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei derzeit 15.182-15.231 Punkten. Oberhalb von 15.440 Punkten würden die bedeutenderen Barrieren bei 15.575-15.635 Punkten und aktuell 15.675 Punkten in den Fokus rücken.