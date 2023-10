Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im November 2021 ein historisches Hoch bei 116,15 EUR markiert. Der anschließende zyklische Abschwung schickte die Notierung bis zum 23. November 2022 auf ein 2-Jahres-Tief bei 42,78 EUR hinab. Oberhalb dieser Marke gelang ihr eine übergeordnete Trendwende. Bis auf ein 13-Monats-Hoch bei 75,32 EUR haussierte das Papier, bevor im Juni eine Korrekturphase startete. Eine Bullish-Harami-Kerze am 27. September leitete den aktuell laufenden Kursschub ein, der am Freitag eine Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes zur Folge hate. Der Anteilsschein überwand das Widerstandscluster bestehend auf den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage, der korrektiven Abwärtstrendlinie vom Juni-Hoch sowie des Reaktionshochs vom 15. September. Als Bestätigung für ein mögliches Ende des mehrmonatigen Abschwungs und eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends ist ein weitergehender nachhaltiger Anstieg über die in Rufweite befindliche nächste Hürde bei aktuell 63,55-64,99 EUR per Tagesschluss zu fordern. Im Erfolgsfall lauten potenzielle nächste Ziele und Widerstände 67,28 EUR, 69,14 EUR, 71,14 EUR und 75,32/76,28 EUR. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Supportbereiche bei 59,68-61,35 EUR und 58,40 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre ein erneuter Test des Verlaufstiefs bei 55,52 EUR einzuplanen.