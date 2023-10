Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Freitag nach einem schwankungsreichen Geschäft klar die positiven Vorzeichen. Die Veröffentlichung deutlich besser als erwarteter September-Arbeitsmarktdaten in den USA hatte eine Berg- und Talfahrt zur Folge. Der DAX schloss 1,06 Prozent fester bei 15.230 Punkten. Auf Wochensicht büßte er dennoch 1,02 Prozent ein. MDAX und TecDAX verzeichneten am Berichtstag Aufschläge von 0,91 und 0,75 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 75 Kursgewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Einzelhandelswerte (+2,11%) die Nase vorne, gefolgt von Technologiewerten (+1,74%) und Konsumwerten (+1,62%). Ein rotes Vorzeichen wies lediglich der Versorgersektor (-0,89%) auf. Zalando haussierte an der DAX-Spitze um 6,45 Prozent. Symrise verlor am anderen Indexende 2,17 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,87 Prozent höher bei 33.408 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,70 Prozent auf 14.973 Zähler an. 63 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Es gab 27 neue 52-Wochen-Hochs und 335 Tiefs. Der US-Dollar wertete trotz der starken Konjunkturdaten gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,31 Prozent fester bei 1,0584 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um sechs Basispunkte auf 4,78 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,73 Prozent auf 1.845 USD. WTI-Öl kletterte um 0,58 Prozent auf 82,79 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,09 Prozent tiefer bei 485,71 Punkten. Der chinesische CSI 300 gab nach der Feiertagswoche um 0,59 Prozent nach. Die Börsen in Japan und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Deutlich aufwärts tendierten die Ölpreise mit Blick auf die Eskalation im Konflikt zwischen der Hamas und Israel am Wochenende. Brent-Öl sprang um 3,62 Prozent auf 87,64 USD. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,76 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.182) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie auf den Sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von OMV. Am Anleihemarkt in den USA findet heute kein Handel statt.