Die Hochtief-Aktie (WKN: 607000) hatte im Juli 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 45,18 EUR verzeichnet und konnte darüber einen übergeordneten Boden ausbilden. Im Rahmen der seither laufenden Hausse mit relativer Stärke zum Gesamtmarkt markierte sie am 11. September dieses Jahres ein 3-Jahres-Hoch bei 101,00 EUR und ging darunter in den Korrekturmodus über. Die jüngste Erholungsbewegung vom bisherigen Korrekturtief bei 91,60 EUR könnte mit den am Freitag gesehenen Abgaben eine Fortsetzung des übergeordneten Abschwungs einleiten. Der Wert rutschte unter die Erholungstrendlinie nachdem er zuvor an der Rückeroberung der am Vortag verletzten 50-Tage-Linie gescheitert war. Das kurzfristige technische Bias ist bearish, solange der aktuelle Widerstandsbereich 95,50-96,65 EUR nicht per Tagesschluss geknackt werden kann. Als potenzielle nächste Korrekturziele fungieren die Bereiche 89,67-91,60 EUR und 88,48 EUR. Darunter wäre eine Ausdehnung in Richtung 87,35 EUR und eventuell 82,00-83,15 EUR einzuplanen. Oberhalb der Hürde bei 95,50-96,65 EUR würden hingegen zunächst mögliche Erholungsziele bei 97,40 EUR, 98,30 EUR und 101,00 EUR in den Fokus rücken.