Der deutsche Aktienmarkt litt zum Wochenausklang unter den geopolitischen Risiken in Nahost, die die Anleger vor dem Wochenende vor einer möglichen Bodenoffensive Israels gegen die Hamas in die Defensive drängten. Ein positiver Start der US-Berichtssaison konnte keine Käufer anlocken. Der DAX schloss 1,55 Prozent tiefer bei 15.187 Punkten. Auf Wochensicht sank er um 0,28 Prozent. MDAX und TecDAX büßten am Berichtstag 1,32 beziehungsweise 2,90 Prozent ein. In den drei Indizes gab es 16 Gewinner und 82 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 86 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 2,69 Punkte auf 19,33 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance notierten lediglich die als defensiv geltenden Versorger (+0,48%) im positiven Terrain. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Technologie (-2,76%), Software (-2,65%) und Pharma & HealthCare (-2,41%). E.ON belegte mit einem Plus von 1,11 Prozent die Spitzenposition im DAX. Sartorius brach als Schlusslicht um 13,28 Prozent ein. Investoren reagierten damit auf die am Vorabend erfolgte kräftige Senkung der Umsatzprognose für das laufende Jahr.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,12 Prozent fester bei 33.670 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank hingegen um 1,25 Prozent auf 14.995 Zähler. An der NYSE gab es 1.097 Kursgewinner und 1.789 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. 27 neuen 52-Wochen-Hochs standen 162 Tiefs gegenüber. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Handels belastet von höher als erwarteten US-Inflationsdaten mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 1,0509 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sieben Basispunkte auf 4,63 Prozent. Gold verteuerte sich als sicherer Hafen an der Comex um 3,11 Prozent auf 1.942 USD. WTI-Öl haussierte um 5,77 Prozent auf 87,69 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,87 Prozent tiefer bei 155,73 Punkten. Besonders kräftige Abgaben waren beim japanischen Nikkei 225 zu beobachten. Gegen den Trend ging es an der Börse in Jakarta aufwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.211) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus mit Blick auf die Veröffentlichungen auf den Empire State Manufacturing Index.