Nächste Unterstützungen:

15.175

15.078

15.034

Nächste Widerstände:

15.257/15.275

15.337

15.413/15.424

Die technische Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster hat sich damit eingetrübt. Am Vortag war der Index an der Rückeroberung der im September nach unten verlassenen mehrmonatigen Stauzone gescheitert. Der mittelfristige Abwärtstrend vom Ende Juli verzeichneten Rekordhoch bleibt intakt. Die fallende 50-Tage-Linie hat die weiterhin steigende 200-Tage-Linie bearish geschnitten („Death Cross“). Der McClellan-Marktbreiteindikator rutschte in den negativen Bereich. Die Saisonalität gestaltet sich derweil bis Ende November stark bullish. Derweil befindet sich der Optimismus der Anleger auf einem Mehrwochenhoch, was in der kurzen Frist belasten könnte. Heute befindet sich ein nächster relevanter Support bei 15.175 Punkten. Dessen signifikante Verletzung würde die bearishe Aussage des Kursgeschehens vom Freitag bestätigen mit dem Risiko einer unmittelbaren Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten dann 15.078 Punkte, 15.034 Punkte, 14.948/14.982 Punkte und 14.777-14.810 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste potenzielle Hürden bei 15.257/15.275 Punkten, 15.337 Punkten und 15.413/15.424 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes Entspannungssignal im kurzfristigen Zeitfenster für die Bullen senden.