Die Aktie von Hugo Boss (WKN: A1PHFF) hatte oberhalb des im März 2020 bei 19,11 EUR markierten zyklischen Tiefs einen langfristigen Doppelboden ausbilden können. Seither weist der übergeordnete Trend aufwärts. Zuletzt verzeichnete das Papier im Juli dieses Jahres ein 5-Jahres-Hoch bei 75,76 EUR und ging darunter in den Korrekturmodus über. Im September beschleunigte sich der Abverkauf und die Notierung verletzte die 200-Tage-Linie signifikant. Am 13. Oktober verbuchte der Wert ein Verlaufstief bei 57,24 EUR und formte darüber eine bullishe Doji-Kerze bei überverkauften und positiv divergierenden Oszillatoren. Die gestrige bullishe Tageskerze könnte den Start einer deutlicheren technischen Erholungsrally bilden. Zunächst müssten jedoch noch die nächsten potenziellen Ziele und Barrieren bei 59,62-60,52 EUR und 61,68 EUR überwunden werden. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke würde einen kleinen Doppelboden komplettieren, was fortgesetzte Kursavancen in Richtung 63,57/63,60 EUR und 65,06-66,12 EUR ermöglichen würde. Die mittelfristige technische Situation würde sich erst mit einem Break über 69,90 EUR signifikant aufhellen. Mit einer Verletzung des aktuellen Supports bei 57,24 EUR per Tagesschluss würde das bullishe Erholungsszenario negiert. In diesem Fall lauten potenzielle nächste Ziele und Auffangbereiche 56,34 EUR und 54,18-54,94 EUR. Das Unternehmen wird am 2. November seine Quartalszahlen präsentieren.