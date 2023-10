Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag impulslos. Ein besser als erwarteter ZEW-Index der Konjunkturerwartungen und robuste Konjunkturdaten aus den USA vermochten daran nichts zu ändern. Der DAX schloss 0,09 Prozent fester bei 15.252 Punkten. MDAX und TecDAX notierten 0,17 respektive 0,02 Prozent schwächer. In den drei genannten Indizes gab es 50 Gewinner und 46 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 79 Prozent. Stärkste Sektoren waren Industrie (+0,79%) und Medien (+0,52%). Am deutlichsten gen Süden tendierten Einzelhandelswerte (-1,04%) und Finanzdienstleister (-0,93%). Im DAX waren Airbus (+3,55%), Porsche (+1,11%) und Continental (+0,79%) gesucht. Die stärksten Abgaben waren bei Brenntag (-3,39%), Sartorius (-2,37%) und Deutsche Börse (-1,40%) zu beobachten.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,04 Prozent höher bei 33.998 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,33 Prozent auf 15.122 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.686 Kursgewinner und 1.204 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 71 Prozent. 53 neuen 52-Wochen-Hochs standen 140 Tiefs gegenüber. EUR/USD handelte gegen Ende des US-Geschäfts 0,16 Prozent fester bei 1,0577 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um zwölf Basispunkte nach oben auf ein neues Dekadenhoch bei 4,83 Prozent. Gold notierte an der Comex kaum verändert bei 1.936 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,19 Prozent auf 87,69 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei auffallend niedrigen Umsätzen moderat schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,20 Prozent tiefer bei 156,32 Punkten. Im Fokus standen chinesische Konjunkturdaten, die ganz überwiegend besser als erwartet hereinkamen. Das BIP wuchs im dritten Quartal um 4,9 Prozent (Konsensschätzung: 4,5%). Die Industrieproduktion kletterte im September um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Konsensschätzung: +4,4%). Die Einzelhandelsumsätze zogen um 5,5 Prozent an (Konsensschätzung: +4,9%). Fixed-Asset-Investments stiegen um 3,1 Prozent (Konsensschätzung: +3,2%). Die positiven Daten konnten den Aktienmarkt nicht beflügeln. Der chinesische Aktienindex CSI 300 gab zuletzt um 0,71 Prozent nach. Der S&P Future notierte mit einem Abschlag von 0,13 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.244) ein nur wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone und die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von ASML, Just Eat Takeaway.com., Flatexdegiro, Procter & Gamble, Travelers Cos, Morgan Stanley, Abbott Laboratories und Deutsche Börse. Nach US-Börsenschluss werden die Bilanzen von SAP, Tesla und Netflix veröffentlicht. Bereits gestern Abend hatte adidas seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert und den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Nachbörslich tendierte das Papier des Sportartikelherstellers über 3 Prozent fester.