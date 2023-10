Diese Analyse wurde am 19.10.2023 um 07:31 Uhr erstellt.

Der MDAX der mittelgroßen Werte war im Rahmen der Rally vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 17.715 Punkten bis auf ein im September 2021 bei 36.924 Punkten verzeichnetes Allzeithoch vorgestoßen. Darunter zeigte er eine übergeordnete Top-Bildung, die im Januar 2022 komplettiert wurde. Der nachfolgende Kurseinbruch schickte den Index bis auf ein im Oktober 2022 verbuchtes 2-Jahres-Tief bei 21.457 Punkten hinab. Der darüber geformte mehrwöchige Doppelboden bildete den Ausgangspunkt für eine Erholungsrally bis auf ein im Februar verbuchtes 8-Monats-Hoch bei 29.815 Punkten. Die seither laufende Abwärtskorrektur ist intakt und trifft nun auf eine mittelfristig bedeutende Ziel- und Unterstützungszone. Dieses Cluster resultiert unter anderem aus der Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals vom Februar-Hoch, der 100%-Projektion der ersten Abwärtswelle, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Rally vom Tief des vergangenen Oktobers sowie dem Reaktionstief vom Dezember 2022. Kann sich die Notierung in den kommenden Tagen im Dunstkreis dieser sich derzeit bis 24.610 Punkten erstreckenden Region stabilisieren und einen kurzfristigen Boden ausbilden, stünden die Aussichten auf eine nachfolgende deutlichere Rally in Richtung 25.636-25.829 Punkte und eventuell 26.361 Punkte gut. Eine preisliche Bestätigung für dieses Szenario wäre in einem Bruch des Widerstands bei 25.113 Punkten zu sehen. Im Fall eines nachhaltigen Bruchs des aktuellen Supports wäre hingegen eine Fortsetzung und eventuell sogar Beschleunigung des mittelfristigen Abwärtstrends zu favorisieren. Potenzielle nächste Auffangbereiche und Ziele lauten dann 24.372-24.500 Punkte, 24.160 Punkte, 23.960 Punkte und 23.005-23.429 Punkte.