Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte keinen Honig von besser als erwarteten chinesischen Konjunkturdaten saugen. Auf der Anlegerstimmung lasteten weiter haussierende Anleiherenditen und wieder in den Vordergrund gerückte Sorgen vor einer Eskalation der Krise im Nahen Osten. Der DAX schloss in dieser Gemengelage 1,03 Prozent tiefer bei 15.095 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Verluste von 1,10 beziehungsweise 0,99 Prozent. In den drei Indizes gab es 21 Gewinner und 76 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,38 Punkte auf 20,19 Zähler nach oben. Damit testet er die kritische Zone 20/21 Punkte, deren Überwindung in der Regel mit deutlicheren Rückgängen im DAX einhergeht. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Konsumwerte (+1,41%) und Telekommunikationstitel (+0,75%) Zugewinne verzeichnen. Am schwächsten tendierten die Sektoren Banken (-2,08%), Industrie (-1,84%) und Technologie (-1,72%). Die DAX-Spitze belegte adidas (+3,16%) nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen. Hannover Rück (+1,11%) und Zalando (+0,94%) waren ebenfalls gegen den Trend gesucht. Auffällige Schwäche war bei Vonovia (-3,83%), Sartorius (-3,49%) und Heidelberg Materials (-2,99%) zu beobachten.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 0,98 Prozent auf 33.665 Punkte und rutschte damit wieder unter seine unlängst rückeroberte 200-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,41 Prozent auf 14.909 Zähler und verletzte damit die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. 81 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 82 Prozent. 25 neuen 52-Wochen-Hochs standen 257 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,41 Prozent auf 1,0534 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um acht Basispunkte auf 4,91 Prozent nach oben und erreichte damit den höchsten Stand seit Juni 2007. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,49 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 1.965 USD und löste damit eine zwei Tage andauernde Konsolidierung nach oben auf. Der Preis für WTI-Öl kletterte nach wider Erwarten gesunkenen Lagerbeständen und um 1,92 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 88,32 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Neben den negativen Vorgaben von der Wall Street belastete eine Beschleunigung des Rückgangs der chinesischen Hauspreise im September (-0,3% gg Vm). Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,35 Prozent tiefer bei 153,98 Punkten. Der chinesische CSI 300 verlor 1,62 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.023) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, den Philadelphia-Fed-Index und den Verkauf bestehender Häuser. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Roche Holding, Nokia, Sartorius, Nestle, TSMC, Pernod-Ricard, AT&T, American Airlines, Philip Morris, Metro, L’Oreal und Vivendi. Am Abend legten Deutsche Börse und SAP ihre Bilanzen vor. Der Börsenbetreiber verfehlte ergebnisseitig die Erwartungen, erhöhte jedoch die Prognose für das vierte Quartal. Der Walldorfer Softwareriese übertraf beim Gewinn auf Non-IFRS-Basis die Konsensschätzung. Der Umsatz lag knapp unter der Markterwartung. Der Konzern bestätigte seine Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr. Nach der gestrigen Schlussglocke an der Wall Street lieferte Netflix (nachbörslich: +12,52%) besser als erwartete Quartalszahlen ab, während Tesla (nachbörslich: -4,24%) enttäuschte.