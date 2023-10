Nächste Unterstützungen:

15.078

15.034

14.948

Nächste Widerstände:

15.103

15.239-15.288

15.337/15.341

Die Bären verfügen im kurzfristigen Zeitfenster den technischen Vorteil mit der gestrigen Verletzung des Konsolidierungstiefs bei 15.103 Punkten. Es droht zudem eine Fortsetzung des intakten mittelfristigen Abwärtstrends vom Juli-Hoch. Dieses Szenario würde jedoch erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter das Verlaufstief bei 14.948 Punkten bestätigt. Die nächste bedeutsame Auffangregion läge in diesem Fall bei 14.793/14.810 Punkten. Eine Ausdehnung in Richtung 14.327-14.458 Punkte würde dann nicht überraschen. Heute befinden sich nächste Unterstützungen bei 15.078 Punkten, 15.034 Punkten und 14.948 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite würde ein dynamischer Anstieg über die nächste Hürde bei 15.103 Punkten per Stundenschluss das bearishe Signal neutralisieren. Unmittelbare bullishe Signale entstünden indes erst mit einem nachfolgenden Break über die beiden Barrieren bei 15.239-15.288 Punkten und 15.337/15.341 Punkten.