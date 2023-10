Die Aktie von SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) hatte im Februar 2022 ein zyklisches Tief bei 25,10 EUR markiert. Der dort gestartete Aufwärtstrend beförderte sie bis auf ein am 3. Juli dieses Jahres verbuchtes Allzeithoch bei 112,70 EUR. Das darunter geformte mehrmonatige Top wurde im August mit dem Rutsch unter die Marke von 82,00 EUR bestätigt. Nach dem Verzeichnen eines 11-Monats-Tiefs bei 53,60 EUR am 4. Oktober initiierte der Wert eine Erholungsrally, die zuletzt an Dynamik einbüßte. Im gestrigen Handel formte er eine bearish zu wertende Shooting-Star-Kerze an der erreichten mittelfristig kritischen Widerstandszone 66,15-69,15 EUR. Das Risiko eines deutlicheren Rücksetzers im kurzfristigen Zeitfenster ist hoch. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über eine nächste potenzielle Auffangzone bei 62,05-62,35 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würden mögliche Abwärtsziele bei 58,87 EUR, 56,20-57,55 EUR und 53,60 EUR in den Fokus rücken. Ein Tagesschluss oberhalb von 69,15 EUR ist erforderlich, um Rallypotenzial in Richtung 72,35 EUR und 76,18/76,45 EUR zu generieren. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes bedarf es der nachhaltigen Überwindung der darüber befindlichen massiven Barriere bei derzeit 79,54-83,48 EUR, wo sich unter anderem auch die 200-Tage-Linie befindet.