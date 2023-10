Der deutsche Aktienmarkt litt am Donnerstag weiter unter steigenden Marktzinsen und der durch den Nahost-Konflikt erzeugten Unsicherheit. Der DAX fiel um 0,33 Prozent auf 15.045 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 1,07 respektive 0,57 Prozent. In den drei Indizes gab es 26 Kursgewinner und 70 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,46 Punkte auf ein Mehrmonatshoch bei 20,64 Zählern. Dank starker Quartalszahlen von SAP (+5,07%) konnte der Softwaresektor um 4,42 Prozent vorrücken. Ansonsten schaffte es lediglich noch der defensive Versorgersektor (+0,37%) in den grünen Bereich. Schwächste Sektoren waren Medien (-3,33%) und Technologie (-2,76%). Immobilienwerte standen angesichts der Zinsentwicklung unter Druck. Vonovia büßte 5,05 Prozent ein und hielt damit die rote Laterne im DAX. Deutsche Börse (+0,29%), Sartorius (+1,30%) und Heidelberg Materials (-1,58%) standen neben SAP mit Quartalszahlen im Fokus. Im MDAX sackte die Aktie von Redcare Pharmacy (-8,55%) deutlich ab. Hintergrund war die Vorlage der mauen Quartalsbilanz seitens des Konkurrenten DocMorris.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 0,75 Prozent auf 33.414 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab um 0,85 Prozent auf 14.783 Zähler nach. 77 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. Es gab 16 neue 52-Wochen-Hochs und 355 Tiefs. Der US-Dollar wertete nach taubenhaften Kommentaren von Fed-Chair Powell gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,44 Prozent auf 1,0583 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um sieben Basispunkte auf ein 16-Jahres-Hoch bei 4,98 Prozent. Für die Rendite zweijähriger Papiere ging es derweil um fünf Basispunkte abwärts auf 5,14 Prozent. Gold verteuerte sich aufgrund der gestiegenen Risikoaversion an der Comex um 0,89 Prozent auf 1.986 USD. Der Preis für WTI-Öl sprang um 2,28 Prozent nach oben auf 89,43 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent tiefer bei 152,94 Punkten. Die chinesische Notenbank PBoC ließ die Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) unverändert und stellte dem Bankensystem eine rekordhohe Menge an kurzfristiger Liquidität zur Verfügung. Der chinesische CSI 300 verlor 0,80 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.900) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Erzeugerpreisdaten für September. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Faurecia und American Express. Bereits gestern Abend senkte der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr sein EBIT-Margen-Ziel für das kommende Jahr deutlich. Die Aktie büßte im nachbörslichen Handel rund 8 Prozent ein.