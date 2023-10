Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte unterhalb des zyklischen Zwischenhochs vom November 2021 (129,74 EUR) eine Top-Bildung vollzogen und im Januar 2022 bestätigt. Der nachfolgende Abverkauf drückte sie bis auf ein im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief. Seither weist der Trend aufwärts. Ein im September gestarteter Versuch, das Hoch vom November 2021 nachhaltig zu überwinden, schlug fehl. Dem Verlaufshochbei 131,70 EUR folgte ein Rücksetzer bis auf 120,26 EUR. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen zeigte der Wert am 19. Oktober einen von hohem Volumen begleiteten Kurssprung. Im Tageshoch scheiterte er jedoch erneut an der Hürde bei 129,74 EUR. Die dort gestarteten Gewinnmitnahmen ließen die Notierung zuletzt wieder unter die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage absinken. Im Fokus steht nun die Unterkante der Aufwärtslücke bei 123,00 EUR. Ein Tagesschluss darunter sowie ein Intraday-Rutsch unter 121,10 EUR würde das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben und einen Test der übergeordnet kritischen Supportzone bei 118,52-120,26 EUR wahrscheinlich machen. Deren nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde eine Top-Bildung in Gestalt einer Kopf-Schulter-Umkehr komplettieren. In diesem Fall müssten weitere Abgaben in Richtung zunächst der Ziel- und Supportzone bei 109,50-113,10 EUR eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb der 50-Tage-Linie bei aktuell 125,53 EUR ein erstes Entspannungssignal für die Bullen liefern, was den Weg ebnen könnte für einen neuerlichen Angriff auf die kritische Widerstandszone bei 129,74-131,70 EUR. Deren nachhaltige Herausnahme würde schließlich den übergeordneten Bullenmarkt bestätigen mit nächsten Zielen bei 134,81-136,07 EUR und 138,48/138,77 EUR.