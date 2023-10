Der deutsche Aktienmarkt stand auch zum Wochenausklang unter Abgabedruck. Als Belastungsfaktor fungierte weiterhin die Sorge vor einer möglichen Ausweitung des Nahost-Konflikts. Der DAX schloss 1,64 Prozent schwächer auf einem 7-Monats-Tief bei 14.798 Punkten. Auf Wochensicht büßte er 2,56 Prozent ein. Er dehnte damit seine Verlustserie auf fünf Wochen aus. MDAX und TecDAX verzeichneten am Berichtstag Abschläge von 1,52 beziehungsweise 1,79 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 21 Gewinner und 77 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte klar mit 91 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,83 Punkte auf ein 7-Monats-Hoch bei 21,48 Zählern. Alle Sektorenindizes endeten im roten Bereich. Am schwächsten tendierten Softwareaktien (-2,52%) und Technologiewerte (-2,13%). Fresenius SE zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 1,29 Prozent an. Am anderen Indexende sackten Heidelberg Materials und Sartorius um jeweils 6,80 Prozent ab.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,86 Prozent tiefer bei 33.127 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 endete 1,50 Prozent tiefer bei 14.561 Zählern. 70 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen betrug 77 Prozent. Lediglich vier neuen 52-Wochen-Hochs standen 401 Tiefs gegenüber. EUR/USD handelte gegen Ende des US-Geschäfts 0,09 Prozent tiefer bei 1,0591 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,93 Prozent. Gold blieb als sicherer Hafen gesucht und verteuerte sich an der Comex um 0,54 Prozent auf ein 5-Monats-Hoch bei 1.991 USD. WTI-Öl notierte kaum verändert bei 88,28 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,54 Prozent tiefer bei 152,00 Punkten. Vor allem Technologiewerte und Rohstoffaktien standen unter Druck. Der chinesische CSI 300 gab um 0,60 Prozent nach. Für den japanischen Nikkei 225 ging es um 0,73 Prozent abwärts. In Hongkong blieb der Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.847) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Verbrauchervertrauensindex für die Eurozone und den Chicago Fed National Activity Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Philips Electronics und Atoss Software. Bereits am Freitag nach Xetra-Schluss hatte Volkswagen vorläufige Drittquartalszahlen vorgelegt und das Renditeziel für das laufende Jahr einkassiert. Porsche SE bekräftigte ungeachtet dessen seinen Jahresausblick.