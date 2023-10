Nächste Unterstützungen:

14.777/14.793

14.703/14.747

14.327-14.458

Nächste Widerstände:

14.915-14.985

15.099/15.103

15.216-15.288

Der mittelfristige Abwärtstrend vom im Juli markierten Rekordhoch wurde bestätigt. Das Risiko weiterer Abgaben in Richtung 14.327-14.458 Punkte ist hoch. Mit Blick auf die überverkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren und der Situation in den Sentimentindikatoren erscheint zugleich jederzeit eine deutlichere technische Erholung möglich. Zudem hat der Index mit dem Tief vom Freitag ein relevantes Zwischenziel abgearbeitet. Heute befindet sich eine nächste potenzielle Hürde bei 14.915-14.985 Punkten. Ein Tagesschluss darüber würde den möglichen Start einer bedeutenderen Erholungsphase signalisieren. Weitere Barrieren liegen bei 15.099/15.103 Punkten und 15.216-15.288 Punkten. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst oberhalb der Zone 15.456-15.652 Punkte. Nächster Support liegt derzeit bei 14.777/14.793 Punkten, 14.703/14.747 Punkten und 14.327-14.458 Punkten.