Diese Analyse wurde am 24.10.2023 um 07:30 Uhr erstellt.

Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 20. Oktober mit der bearishen Auflösung einer mehrwöchigen Konsolidierung ein Anschlussverkaufssignal geliefert. In Reaktion auf vorläufige Quartalszahlen kam es im gestrigen Handel zu weiteren Abgaben bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 99,75 EUR. Ausgehend von der dort befindlichen Supportzone kam es im weiteren Verlauf zu einer deutlichen Erholung und Eingrenzung der Verluste. Begleitet von hohem Volumen formte der Wert eine Kerze mit ausgeprägter Lunte. Entsprechend besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung oder auch Erholung im kurzfristigen Zeitfenster. Mögliche Erholungsziele und nächste Widerstände lassen sich bei 104,48-104,82 EUR und 106,62-107,60 EUR ausmachen. Zu einer nennenswerten Aufhellung der kurz- bis mittelfristigen Ausgangslage käme es erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die weiteren Barrieren bei 109,28-110,74 EUR und 114,84 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 99,75 EUR würde ein bearishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Zielen bei 97,02/98,08 EUR und 94,12 EUR liefern.