Nächste Unterstützungen:

14.664/14.667

14.610/14.630

14.560

Nächste Widerstände:

14.810/14.820

14.915-14.985

15.099/15.103

Auf Basis des Tagescharts formte der Index im Dunstkreis einer mittelfristig relevanten Supportzone eine bullishe Reversalkerze mit ausgeprägter Lunte (Hammer). Hieraus ergibt sich die Chance auf eine weitergehende Stabilisierung oderErholung im kurzfristigen Zeitfenster. Der übergeordnete Trend bleibt abwärtsgerichtet. Belastbare Anzeichen für eine Bodenbildung liegen noch nicht vor und bleiben abzuwarten. Sentiment und Saisonalität stellen unterstützende Faktoren dar. Nächster Support befindet sich heute bei 14.664/14.667 Punkten. Darüber bleibt der Erholungstrend intakt. Eine Verletzung würde hingegen unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 14.610/14.630 Punkte und 14.560 Punkte mit sich bringen. Als nächste relevante Auffangregion im mittelfristigen Zeitfenster fungiert der Bereich 14.327-14.458 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Break über die aktuelle Hürde bei 14.810/14.820 Punkte per Stundenschluss Erholungspotenzial in Richtung zunächst 14.915-14.985 Punkte signalisieren. Weitere Barrieren liegen derzeit bei 15.099/15.103 Punkten und 15.178/15.230 Punkten.