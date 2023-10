Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) befindet sich in einem intakten langfristigenAufwärtstrend. Dieser erfuhr nach einer ausgeprägten Korrektur an die 200-Tage-Linie im März eine Beschleunigung. Im Mai gelang dabei die Überwindung des aus dem Jahr 2020 stammenden Rekordhochs. Zuletzt erzielte das Papier am 19. September eine neue historische Bestmarke bei 65,85 EUR. Die Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung triggerte dort eine Korrekturphase. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle stabilisierte sich der Wert am Support der steigenden 100-Tage-Linie. In Reaktion auf die Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr sprang die Aktie im gestrigen Handel ausgehend von diesem Support mit einer bullishen Kurslücke und begleitet von hohen Umsätzen nach oben. Der aktuelle Widerstandsbereich 59,64/59,66 EUR könnte Anlass für eine Verschnaufpause liefern. Darüber würden potenzielle Hürden bei 60,60 EUR und 61,03/61,35 EUR in den Fokus rücken. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone per Tagesschluss würde den korrektiven Abwärtstrend brechen und zunächst das Schließen der bearishen Kurslücke bei 62,50-64,05 EUR auf die charttechnische Agenda rücken. Mit einem Break über das Rekordhoch bei 65,85 EUR würde schließlich deutlicheres Potenzial in Richtung der Zielprojektionen bei 68,16/69,10 EUR und 70,65/71,10 EUR signalisiert. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 58,70 EUR und 57,35-57,95 EUR ausmachen. Ein Tagesschluss darunter würde ein bearishes Anschlusssignal senden und mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 51,44-53,10 EUR mit Zwischenetappen bei 55,98-56,60 EUR und 54,35/54,85 EUR nahelegen.