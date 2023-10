Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag ungeachtet enttäuschender Einkaufsmanagerindizes und eines ebenfalls schwächer als erwarteten GfK-Konsumklimas die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,54 Prozent auf 14.880 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 1,43 und 1,06 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 66 Gewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,90 Punkte auf 19,48 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Einzelhandelswerte (+3,47%) und Versorger (+2,45%) die Nase vorne. Schwach tendierten derweil die Sektoren Banken (-1,29%) und Automobile (-0,54%). MTU haussierte an der DAX-Spitze um 6,10 Prozent auf ein 6-Wochen-Hoch. Hier beflügelten Aussagen von RTX, die auf eine Entspannung der Problematik bei den GFT-Triebwerken hindeuteten. Im MDAX waren Nemetschek (+7,97%) und Puma (+7,60%) nach Geschäftszahlen stark gesucht.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,62 Prozent auf 33.141 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,97 Prozent auf 14.746 Zähler nach oben. 68 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Es gab drei neue 52-Wochen-Hochs und 137 Tiefs. Der US-Dollar wertete nach besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,74 Prozent auf 1,0591 USD nach. Für die Rendite zehnjähriger US-Treasuries ging es um drei Basispunkte abwärts auf 4,83 Prozent. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 1.983 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 2,04 Prozent auf 83,75 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,82 Prozent fester bei 153,19 Punkten. Stützend für das Sentiment wirkten weitere staatliche Stimuli in China. Präsident Xi besuchte zudem erstmals die Notenbank PBoC. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,29 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.887) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex und die Neubauverkäufe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Bank, Beiersdorf, Symrise, Porsche AG, Traton, Boeing und T-Mobile US. Bereits gestern nach US-Börsenschluss berichteten Microsoft (nachbörslich: +3,95%) und Alphabet (nachbörslich: -6,07%) über ihren Geschäftsverlauf im dritten Quartal. Uniper legte am Abend besser als erwartete vorläufige Quartalszahlen vor.