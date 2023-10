Die Aktie von Symrise (WKN: SYM999) hatte im November 2021 nach mehrjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 132,65 EUR erzielt. Darunter etablierte sie einen primären Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Die Schwungkraft auf der Unterseite ließ in den vergangenen Monaten deutlich nach und das Papier fand wiederholt Unterstützung entlang der fallenden Supportlinie, die die Zwischentiefs vom März und Oktober 2022 verbindet. Zuletzt verzeichnete der Wert am 9. Oktober dieses Jahres bei 87,38 EUR ein 3-Jahres-Tief. Im gestrigen Handel übersprang er nach der Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Im charttechnischen Fokus stehen nun die nächsten Hürden bei 94,72 EUR und 96,90-97,38 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss entstünde ein erstes Signal für eine mindestens mittelfristig relevante Bodenbildung. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb von 100,45 EUR. Im Erfolgsfall würde Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst 104,25-104,80 EUR, 107,20 EUR und 110,35 EUR indiziert. Ein Tagesschluss unterhalb des Supports bei 91,20/91,55 EUR sowie ein Rutsch unter 88,94 EUR würden das bullishe Szenario zunächst negieren und einen neuerlichen Test der kritischen Supportzone bei 87,38-88,08 EUR wahrscheinlich machen. Deren nachhaltige Verletzung würde schließlich mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 71,20/76,96 EUR mit sich bringen.