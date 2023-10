Nächste Unterstützungen:

14.790-14.818

14.746/14.750

14.695/14.702

Nächste Widerstände:

14.917-14.948

14.985/14.941

15.099-15.103

Im Rahmen des Erholungstrends vom Tief bei 14.630 Punkten droht mit Blick auf die schwache Dynamik auf der Unterseite eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends oder zumindest die Ausbildung eines zweiten Standbeins. Die letzte Stundenkerze ist als „Shooting Star“ bearish zu werten. Der Index hängt an einem bedeutenden Widerstandsbereich fest und konnte bislang nicht einmal das 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle vom Hoch am 12. Oktober abarbeiten. Die 200-Tage-Linie (aktuell: 15.649) begann am Montag südwärts zu drehen. Der McClellan-Oszillator notiert weiterhin im negativen Terrain und signalisiert damit eine schwache Marktbreite. Ein heutiger Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 14.790-14.818 Punkten per Stundenschluss würde bereits ein bearishes Signal im kurzfristigen Zeitfenster generieren. Nächste Ziele und mögliche Auffangbereiche liegen dann bei 14.746/14.750 Punkten, 14.695/14.702 Punkten und 14.630 Punkten. Darunter würde der dominante Abwärtstrend bestätigt. Offene Abwärtsziele lauten weiterhin 14.560 Punkte und 14.327-14.458 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Barrieren bei 14.917-14.948 Punkten, 14.985/14.941 Punkten und 15.099-15.103 Punkten.