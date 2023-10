Die Siltronic-Aktie (WKN: WAF300) hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 51,65 EUR markiert. Einer schwungvollen Erholung bis auf im Februar gesehene 87,25 EUR folgte eine dreiwellige Korrektur bis auf ein am 11. Mai bei 58,40 EUR verbuchtes Tief. Seither orientiert sich das Papier des Halbleiterkonzerns wieder aufwärts. Der am 11. Oktober gestartete Versuch das Februar-Hoch nachhaltig zu überwinden und damit einen langfristigen Boden zu komplettieren schlug zunächst fehl. Der Anteilsschein vollzog einen Rücksetzer bis auf 76,10 EUR und formte gestern oberhalb dieses Tiefs und der dort befindlichen Supportzone in Reaktion auf veröffentlichte Geschäftszahlen und begleitet von hohem Handelsvolumen eine Bullish-Engulfing-Tageskerze. Die Trendindikation ist positiv. Die Preiskurve befindet sich oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnittslinien und der Aufwärtstrendlinie vom Mai-Tief. Ein Tagesschluss über 83,00 EUR würde die kritische Hürde bei 87,25/88,35 EUR wieder in den Fokus rücken. Darüber wäre der Weg frei in Richtung zunächst 93,70/94,00 EUR und 100,00/101,50 EUR. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 73,72-76,83 EUR per Tagesschluss würde das derzeit bullishe Bild neutralisieren.