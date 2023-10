Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) hatte im September 2022 bei 27,69 EUR ein 2-Jahres-Tief ausgebildet. Im Rahmen des seither laufenden Aufwärtstrends konnte sie die 200-Tage-Linie signifikant überwinden und bis auf ein am 11. September dieses Jahres bei 54,08 EUR verbuchtes 19-Monats-Hoch vorstoßen. Die dort geformte bearishe Doji-Kerze bildete den Ausgangspunkt für den anschließend etablierten Korrekturtrend. Zuletzt hatte das Papier ausgehend von einer horizontalen Unterstützungszone eine technische Gegenbewegung gezeigt. Es scheiterte jedoch wiederholt an der nachhaltigen Überwindung der als Widerstand fungierenden 50-Tage-Linie. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen geriet der Anteilsschein am Freitag unter Druck und verzeichnete ein 6-Tages-Tief. Die Wahrscheinlichkeit für weitere Abgaben im kurzfristigen Zeitfenster ist als hoch einzuschätzen. Ein Rutsch unter den nächsten Support bei 46,02 EUR per Tagesschluss würde auch das mittelfristige Bild eintrüben und für eine Korrekturausdehnung in Richtung zunächst 43,89-44,10 EUR sprechen. Dort befindet sich unter anderem die steigende 200-Tage-Linie. Ein weiteres potenzielles Korrekturziel stellt die Zone 41,00-42,20 EUR dar, deren nachhaltige Verletzung einen ersten Hinweis für ein mögliches Ende des vor rund einem Jahr gestarteten Aufwärtstrends liefern würde. Mit Blick auf die Oberseite müssten die Bullen die Notierung per Tagesschluss über die breite Widerstandszone bei derzeit 48,44-50,72 EUR befördern, um den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster zu erhalten. Im Erfolgsfall würde ein zeitnaher erneuter Anstieg in Richtung des September-Hochs möglich.