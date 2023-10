Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die negativen Vorzeichen. Deutlicher Abwärtsdruck war jedoch nicht auszumachen. Der DAX schloss 0,30 Prozent tiefer bei 14.687 Punkten. Auf Wochensicht summierte sich das Minus auf 0,75 Prozent. MDAX und TecDAX büßten am Berichtstag 0,10 respektive 0,31 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 40 Gewinner und 54 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,28 Punkte auf 19,88 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+0,37%) die Nase vorne, gefolgt von Einzelhandelswerten (+0,32%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Automobile (-1,28%) und Technologiewerte (-0,84%). An der DAX-Spitze erholte sich Siemens Energy nachrichtenlos um kräftige 9,00 Prozent vom jüngsten Absturz. Sartorius zog dahinter um 3,83 Prozent an. Covestro sackte nach der Vorlage der Quartalszahlen um 3,41 Prozent ab und bildete damit das Schlusslicht im Leitindex. Der Konzern hatte sein Jahresziel für den Gewinn auf das untere Ende der bislang genannten Spanne gesenkt. MTU verlor ebenfalls nach Zahlen trotz Bekräftigung der Jahresprognose 2,75 Prozent. Im MDAX haussierte Fuchs SE (ehemals Fuchs Petrolub) um 6,68 Prozent. Das Papier des Schmierstoffherstellers profitierte von besser als erwarteten Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Charttechnisch konnte es die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200-Tage überwinden.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial um 1,12 Prozent auf ein Mehrmonatstief bei 32.418 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte derweil um 0,50 Prozent auf 14.180 Zähler. 72 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. 20 neuen 52-Wochen-Hochs standen 369 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,06 Prozent fester bei 1,0567 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 4,84 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,00 Prozent auf ein 5-Monats-Hoch bei 2.017 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 2,43 Prozent auf 85,23 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,50 Prozent tiefer bei 151,34 Punkten. Relative Schwäche zeigte der japanische Nikkei 225. Gegen den Trend orientierte sich der chinesische CSI 300 nordwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.728) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die vorläufigen Daten zum BIP im dritten Quartal und zu den Verbraucherpreisen im Oktober. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von McDonald‘s.