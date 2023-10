Nächste Unterstützungen:

14.655-14.673

14.630

14.560

Nächste Widerstände:

14.801/14.824

14.917-14.948

14.985/14.991

An der charttechnischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Der laufende Stabilisierungsversuch oberhalb des am 23. Oktober bei 14.630 Punkten markierten Mehrmonatstiefs steht auf wackeligen Beinen. Der Index ist zudem zuletzt von seinem saisonalen Muster in negativer Weise abgewichen. Preisliche Signale für eine belastbare Bodenbildung und eine zumindest temporäre Erholungsbewegung bleiben abzuwarten. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 14.801/14.824 Punkten, 14.917-14.948 Punkten und 14.985/14.991 Punkten. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für eine bedeutendere Erholungsrally liefern. Unterstützt ist das Börsenbarometer aktuell bei 14.655-14.673 Punkten und 14.630 Punkten. Darunter entstünde ein bearishes Anschlusssignal. Offene Abwärtsziele lauten weiterhin 14.560 Punkte und 14.327-14.458 Punkte.