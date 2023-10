Diese Analyse wurde am 31.10.2023 um 07:32 Uhr erstellt.

Die Aktie des Versorgers E.ON (WKN: ENAG99) hatte im Oktober 2022 ein zyklisches Mehrjahrestief bei 7,28 EUR eingezogen. Die hier gestartete dynamische Rally beförderte sie bis auf im Mai gesehene 12,29 EUR und damit knapp unter das im Februar 2022 verbuchte Mehrjahreshoch (12,54 EUR). Seither korrigiert der Anteilsschein den Aufwärtsimpuls. Das bisherige Korrekturtief markierte er am 3. Oktober bei 10,43 EUR im Bereich der Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals. Ausgehend von diesem 7-Monats-Tief arbeitete sich der Wert zuletzt wieder nordwärts und trifft nun auf ein kritisches Widerstandsbündel. Es resultiert unter anderem aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200, 100 und 50 Tage sowie relevanten Fibonacci-Marken. Die letzten Tageskerzen signalisieren Angebotsüberhang an dieser sich bis 11,32 EUR erstreckenden Hürde. Ein Tagesschluss darüber ist zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals mit Zielrichtung 11,49-11,57 EUR und derzeit 11,74 EUR (korrektive Abwärtstrendlinie) erforderlich. Erst oberhalb des Reaktionshochs bei 11,87 EUR (Tagesschlusskursbasis) entstünde ein prozyklisches Signal für eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends. Mit Blick auf die Unterseite sind die Supportbereiche 10,90/10,94 EUR und 10,76 EUR als Nächstes bedeutsam. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke wäre bearish mit einem potenziellen Ziel bei 10,35-10,43 EUR. Das Unternehmen wird am 8. November vor Börsenstart seine Quartalszahlen präsentieren.