Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,20 Prozent fester bei 14.717 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg um 0,30 Prozent. Gegen den Trend ging es für den TecDAX um 1,23 Prozent abwärts. In den drei Indizes gab es 65 Kursgewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Stärkste Sektoren waren Medien (+1,31%) und Versicherungen (+1,07%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Technologie (-5,69%) und Einzelhandel (-1,20%). Siemens Energy sprang an der DAX-Spitze um 12,66 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf ein Interview mit dem Aufsichtsratschef Joe Kaeser, in dem er betonte, dass das Unternehmen erkennbar kein Geld vom Staat benötige, sondern nur um Garantien verhandele. Infineon sackte als Schlusslicht im Leitindex um 6,35 Prozent ab. Hier belasteten schwache Quartalszahlen des US-Chipherstellers ON Semiconductor, die auf die gesamte Branche ausstrahlten.

An der Wall Street erholte sich der Dow Jones Industrial um 1,58 Prozent auf 32.929 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,09 Prozent auf 14.336 Zähler zu. 67 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Zugewinne. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 67 Prozent. Es gab 15 neue 52-Wochen-Hochs und 238 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,47 Prozent fester bei 1,0615 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf 4,88 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,38 Prozent auf 2.006 USD. WTI-Öl verbilligte sich derweil um 3,55 Prozent auf 82,50 USD. Hier wurden mögliche Angebotsrisiken aus dem Nahost-Konflikt ausgepreist.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,59 Prozent tiefer bei 151,11 Punkten. Aktien in China und Hongkong litten unter schwächer als erwarteten chinesischen CFLP-Einkaufsmanagerindizes für den Oktober. Der Index für das verarbeitende Gewerbe sank von zuvor 50,2 auf 49,5 Punkte (Konsensschätzung: 50,2) und signalisierte damit eine Schrumpfung der Aktivität. Der Index für den Servicesektor fiel von zuvor 51,7 auf 50,6 Zähler. Die japanische Notenbank BoJ ließ ihre Geldpolitik und die Yield Curve Control unverändert. Den Inflationsausblick bis 2026 hoben die Währungshüter an. Der Yen reagierte mit Abschlägen, während der Nikkei 225 ins Plus drehte. Der koreanische Chip-Riese Samsung Electronics (-0,59%) konnte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen die Markterwartungen beim Gewinn deutlich übertreffen und signalisierte die Erwartung einer zunehmenden Nachfrage nach Speicherchips in den kommenden Quartalen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,31 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.756) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zum deutschen Einzelhandelsumsatz und zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zum Verbrauchervertrauen und dem Chicagoer Einkaufsmanagerindex ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von BASF, Redcare Pharmacy, Anheuser-Busch Inbev, Uniper, BP, Stellantis, Caterpillar, GE Healthcare und Pfizer.