Die Aktie der LEG Immobilien AG (WKN: LEG111) hatte im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 139,80 EUR verzeichnet und war anschließend in einen zyklischen Bärenmarkt übergegangen. Am 31. Mai dieses Jahres markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 46,17 EUR. Oberhalb dieser Marke formte der Wert einen mehrmonatigen Boden und komplettierte diesen mit einem dynamischen Anstieg im Juli. An einer wichtigen Ziel- und Widerstandszone bei 65,69-67,30 EUR, die unter anderem aus der Abwärtslücke vom 9. März resultiert, ging er zuletzt in den Korrekturmodus über und vollzog einen Pullback an das Ausbruchsniveau vom Juli. Seither arbeitet sich der Anteilsschein wieder schwungvoll nach oben und attackiert nun erneut die sich jetzt bis 67,95 EUR erstreckende Hürde. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde ein bullishes Fortsetzungssignal senden. Als potenzielle nächste Ziele und Barrieren fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 69,41/69,48 EUR, 70,49-71,44 EUR, 74,68-75,60 EUR und 78,00 EUR. Mit der Herausnahme der letztgenannten Marke würde schließlich der langfristige Abwärtstrend gebrochen. Solange die Supportzone bei aktuell 60,23-61,78 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird, bleiben die Bullen mit Blick auf das kurzfristige Chartbild in einer starken Position. Ein Rutsch unter die Zone 57,06-57,52 EUR würde das mittelfristige Bild signifikant eintrüben.