Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Die Verbraucherpreisinflation in der Eurozone kam für den August mit 5,3 Prozent in der Gesamtrate höher als erwartet (Konsensschätzung: 5,1%) herein. Die deutschen Einzelhandelsumsätze sanken im Juli unerwartet gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent (Konsensschätzung: Stagnation). Stützend wirkten derweil besser als erwartete Konjunkturdaten aus China. Der DAX kletterte um 0,35 Prozent auf 15.947 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,09 und 0,72 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 65 Gewinner und 29 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank den fünften Tag in Folge um 0,52 Punkte auf ein 8-Wochen-Tief bei 14,47 Zählern. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+3,54%) und Finanzdienstleister (+2,07%). Vor allem Immobilienwerte waren mit Blick auf sinkende Marktzinsen gesucht. Banken (-1,41%) und Versicherungen (-0,12%) mussten derweil Abschläge hinnehmen. Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 5,14 Prozent. Die Aktie überwand damit die seit Wochen deckelnde 200-Tage-Linie und markierte ein 5-Monats-Hoch.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,48 Prozent schwächer bei 34.722 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,25 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 15.501 Zählern. An der NYSE gab es 1.375 Kursgewinner und 1.526 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 78 neuen 52-Wochen-Hochs standen 20 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,68 Prozent tiefer bei 1,0849 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,09 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,30 Prozent tiefer bei 1.967 USD. WTI-Öl verteuerte sich mit Angebotssorgen um 2,30 Prozent auf 83,51 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,39 Prozent fester bei 162,70 Punkten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China überraschte positiv. Er stieg im August auf 51,0 Punkte und damit in den expansiven Bereich. Experten hatten im Schnitt einen Stand von 49,3 Zählern prognostiziert. Die Notenbank PBoC senkte die Reserve Ratio für Finanzinstitute von zuvor 6 Prozent auf 4 Prozent. Der chinesische CSI 300 zog um 0,51 Prozent an. Vor allem Immobilienwerte haussierten dank weiterer Stimulierungsmaßnahmen seitens der Regierung. Die Börse in Hongkong blieb aufgrund des Super-Taifuns Saola geschlossen. In Singapur fand aufgrund der Präsidentschaftswahlen kein Handel statt. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.953) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten als Konjunktur-Highlight der Woche sowie auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Unternehmensseitig lieferte Aurubis gestern Abend schlechte Nachrichten. Der Kupfer-Konzern kassierte seine Prognose nachdem beim Metallbestand erhebliche Abweichungen vom Sollbestand festgestellt wurden. Die Aktie dürfte heute schwach in den Handel starten.