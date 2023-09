Die Gerresheimer-Aktie (WKN: A0LD6E) hatte im November 2020 ein Rekordhoch bei 103,70 EUR markiert und schwenkte anschließend in einen Bärenmarkt über. Bis auf ein im September 2022 gesehenes 7-Jahres-Tief bei 46,66 EUR sackte die Notierung ab. Das Kursgeschehen darüber entwickelte sich zu einer großen Trendwende, die im Februar bestätigt wurde. Seither befinden sich die Bullen klar am Ruder. Im Rahmen der dynamischen Rally konnte der Anteilsschein die alte historische Bestmarke aus dem Weg räumen. Zuletzt hatte er einen Pullback an die obere Begrenzung einer überwundenen mittelfristigen Konsolidierungszone vollzogen und strebte hiervon ausgehend in den vergangenen Tagen wieder schwungvoll gen Norden mit einem neuen Allzeithoch am Freitag bei 121,90 EUR. Der trendfolgende MACD-Indikator generierte auf Tagesbasis ein Kaufsignal. Potenzielle nächste Ziele und Hürden basierend auf der Fibonacci-Analyse lassen sich bei 122,57/122,70 EUR, 123,24 EUR, 124,23 EUR, 125,49 EUR und 128,40/128,70 EUR ausmachen. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb des nächsten Supports bei 119,00-119,90 EUR würde nun ein Warnsignal für einen möglichen kurzfristigen Rücksetzer in Richtung 114,70-116,60 EUR oder 112,90/113,00 EUR liefern. Die mittelfristige Ausgangslage für die Bullen bleibt günstig, solange der Unterstützungsbereich bei 109,70/109,86 EUR nicht nachhaltig verletzt wird.