Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang abwärts. Der DAX schloss 0,67 Prozent schwächer bei 15.840 Punkten. Auf Wochensicht konnte der Index dennoch um 1,33 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX notierten am Berichtstag 0,02 beziehungsweise 0,58 Prozent tiefer. In den drei genannten Indizes gab es 30 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX endete nach zwischenzeitlicher Markierung eines 8-Wochen-Tiefs 0,03 Punkte höher bei 14,49 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Konsumwerte (+0,38%) die Nase vorne vor Medienwerten (+0,14%) und Chemieaktien (+0,10%). Der Automobilsektor (-2,90%) stand deutlich unter Druck. Hier lasteten eine negative Analystenstudie der UBS zu Volkswagen sowie ein eingetrübtes Geschäftsklima in der deutschen Autoindustrie ausweislich des Ifo-Instituts auf der Branchenstimmung. Ebenfalls schwach tendierten der Industriesektor (-0,85%) sowie Einzelhandelswerte (-0,59%). Beiersdorf kletterte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 1,12 Prozent. Volkswagen sackte als Schlusslicht um 4,18 Prozent ab.

Veröffentlichte US-Arbeitsmarktdaten sprachen für eine mögliche Zinspause seitens der Notenbank Fed. An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke nach einem impulslosen Handel 0,33 Prozent auf 34.838 Punkte hinzu. Der technologielastige Nasdaq 100 endete 0,07 Prozent tiefer bei 15.491 Zählern. 62 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Es 116 neue 52-Wochen-Hochs und 29 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um neun Basispunkte auf 4,18 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,63 Prozent tiefer bei 1,0774 USD. Gold handelte an der Comex unverändert bei 1.967 USD. WTI-Öl verteuerte sich mit Angebotssorgen um 2,30 Prozent auf 85,55 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,97 Prozent fester bei 164,19 Punkten. Die Marktbreite gestaltete sich sehr positiv. Immobilienwerte, zyklische Konsumwerte und Rohstoffaktien waren mit Blick auf die Sektoren am stärksten gesucht. Für den MSCI China ging es um 1,48 Prozent aufwärts. Der Hang Seng Index in Hongkong zog um 2,50 Prozent an. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.888) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Handelsbilanz im Juli sowie auf den Sentix-Konjunkturindex für September. Aufgrund eines Feiertages in den USA findet dort kein Handel mit Aktien und Anleihen statt.