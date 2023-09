Nächste Unterstützungen:

15.809-15.823

15.770

15.756

Nächste Widerstände:

15.942-16.060

16.124-16.141

16.240

Weiterhin sind sowohl der Abwärtstrend vom Ende Juli bei 16.529 Punkten markierten Rekordhoch als auch der Erholungstrend vom am 18. August bei 15.469 Punkten gesehenen Tief intakt. Die kurzfristige technische Ausgangslage ist in dieser Gemengelage neutral zu werten. Zur Generierung eines bullishen Signals bedarf es der Herausnahme der erreichten breiten Widerstandszone bei aktuell 15.942-16.060 Punkten per Tagesschluss, die sich aus multiplen Widerstandsthemen ergibt. Im Erfolgsfall entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 16.124-16.141 Punkte, 16.240 Punkte und 16.272-16.302 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite fungieren die Bereiche 15.809-15.823 Punkte, 15.770 Punkte und 15.756 Punkte als nächste Supportlevel. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Chartbild mit einem Bruch der Unterstützungen bei 15.700/15.723 Punkten, 15.674/15.678 Punkten und 15.579 Punkten. In diesem Fall wäre ein zeitnaher Test der übergeordnet kritischen Supportzone bei aktuell 15.450-15.469 Punkten zu favorisieren.