Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Abwärtstrend. Sie weist dabei auch deutliche relative Schwäche auf. Mit einer 12-Monats-Performance von rund minus 27 Prozent belegt sie in diesem Zeitfenster den vorletzten Rang im DAX. In den vergangenen Monaten hatte sich das Papier wiederholt von der Unterstützungszone bei rund 112-116 EUR erholen können. Dieser Stabilisierungsversuch scheiterte jedoch mit dem Kursrutsch der vergangenen Tage. nach einem pessimistischen Analystenkommentar sackte der Wert am 1. September begleitet von hohem Volumen bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 107,70 EUR ab. Im gestrigen Handel formte er darüber einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Range des Vortages). Eine signifikante Verletzung des aktuellen Supports bei 107,70/107,96 EUR würde nun ein bearishes Anschlusssignal senden. Als potenzielle nächste Ziel- und Unterstützungszone fungiert der Bereich 100,00-102,97 EUR. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 97,02/97,48 EUR und eventuell 79,38 EUR (Corona-Crash-Tief aus dem März 2020). Angesichts der extrem überverkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren würde eine zeitnah einsetzende technische Erholungsbewegung nicht überraschen. Ein Anstieg über den Widerstand bei 109,34 EUR per Tagesschluss könnte eine solche Gegenbewegung einleiten. Im Erfolgsfall wäre ein teilweises Schließen der Abwärtslücke bei 110,60-112,74 EUR vorstellbar. Erst mit einem Break über die weitere Hürde bei 114,36 EUR würde sich das kurzfristige Chartbild nennenswert aufhellen mit weitergehenden Chancen in Richtung 118,98 EUR.